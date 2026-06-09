延長公共運輸票價平穩民生物價 小黃油價補助加碼至最高1.5萬元
鉅亨網記者黃皓宸 台灣
因應中東衝突牽動油價，行政院推民生安定措施，為降低價格波動對民眾生活與運輸的影響，交通部配合加交通運價平穩，包括國內公路客運、船舶及航空票價平穩措施再延長 3 個月，合計半年。在計程車油價補貼上，每車再加碼 9,000 元，最高補助提高至 1 萬 5 千元。
為關心計程車駕駛辛勞，交通部長陳世凱昨 (8) 日深夜也前往北市建國計程車服務站慰勉服務站同仁及駕駛朋友，並宣布交通部加碼油價補助。
交通部表示，此次加碼的核心很清楚，就是「票價先穩住、服務不中斷、壓力不轉嫁」。公路客運依公路汽車客運路線費率臨時調整機制辦理，業者如依法申請調整運價，經核定後由政府補貼票價調漲差額，不讓成本直接轉嫁給乘客，措施由原 3 個月延長為 6 個月。
國內船舶客運則針對固定航線客船辦理海運燃油油價折讓補貼，長程客船依合約調整機制估算，短程則依公告油價與基準值差額補貼，每公升最高補貼 5 元，措施同樣由原 3 個月延長為半年，穩定離島及海上交通。
國內航空方面，透過中油吸收航空燃油漲幅，國內航線燃油價格維持 3 個月平均每公升 27.25 元以下，避免觸動國內線票價調整，交通部將依行政院整體規劃編列預算，回補油價差額，以維持國內票價平穩。
另計程車部分，交通部指出，為減輕駕駛油價負擔，原本每車補助 6,000 元，這次再加碼 9,000 元，每車最高補助 1 萬 5,000 元，補助方式維持每公升折抵 5 元，自今 (2026) 年 5 月 20 日已上路，申請期限至今年 8 月底，額度可使用至今年底。交通部將協助業者穩定營運，也讓民眾通勤、就醫、返鄉與日常移動不因油價波動增加負擔。
陳世凱表示，補助額度可使用至今年底止，截至本 (6) 月 5 日止，全國約 9 萬輛符合資格計程車中，已有 72,725 輛完成補助登記，登記率超過 8 成，顯示補助措施符合駕駛朋友需求，交通部也呼籲尚未完成登記的符合資格計程車駕駛把握時機辦理登記，共同降低減輕油價波動帶來的營運負擔。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇