延長公共運輸票價平穩民生物價 小黃油價補助加碼至最高1.5萬元

鉅亨網記者黃皓宸 台灣 2026-06-09 13:53

因應中東衝突牽動油價，行政院推民生安定措施，為降低價格波動對民眾生活與運輸的影響，交通部配合加交通運價平穩，包括國內公路客運、船舶及航空票價平穩措施再延長 3 個月，合計半年。在計程車油價補貼上，每車再加碼 9,000 元，最高補助提高至 1 萬 5 千元。

交通部長陳世凱昨深夜前往北市建國計程車服務站，宣布交通部加碼油價補助。(圖:交通部提供)

為關心計程車駕駛辛勞，交通部長陳世凱昨 (8) 日深夜也前往北市建國計程車服務站慰勉服務站同仁及駕駛朋友，並宣布交通部加碼油價補助。

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交通部表示，此次加碼的核心很清楚，就是「票價先穩住、服務不中斷、壓力不轉嫁」。公路客運依公路汽車客運路線費率臨時調整機制辦理，業者如依法申請調整運價，經核定後由政府補貼票價調漲差額，不讓成本直接轉嫁給乘客，措施由原 3 個月延長為 6 個月。

國內船舶客運則針對固定航線客船辦理海運燃油油價折讓補貼，長程客船依合約調整機制估算，短程則依公告油價與基準值差額補貼，每公升最高補貼 5 元，措施同樣由原 3 個月延長為半年，穩定離島及海上交通。

國內航空方面，透過中油吸收航空燃油漲幅，國內航線燃油價格維持 3 個月平均每公升 27.25 元以下，避免觸動國內線票價調整，交通部將依行政院整體規劃編列預算，回補油價差額，以維持國內票價平穩。

另計程車部分，交通部指出，為減輕駕駛油價負擔，原本每車補助 6,000 元，這次再加碼 9,000 元，每車最高補助 1 萬 5,000 元，補助方式維持每公升折抵 5 元，自今 (2026) 年 5 月 20 日已上路，申請期限至今年 8 月底，額度可使用至今年底。交通部將協助業者穩定營運，也讓民眾通勤、就醫、返鄉與日常移動不因油價波動增加負擔。