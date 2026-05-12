鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-12 20:16

受中東戰事影響，國際情勢影響國內油價攀升，為協助減輕計程車營運負擔及維持正常服務，交通部推動計程車油價補貼措施，提供計程車加油每公升補貼新台幣 5 元，每車最高補貼 6,000 元，將提前於明 (13) 月起開放國內小黃司機受理登記，交通部請駕駛朋友多加申請。

交通部明起開放小黃油價補貼登記，每車最高補助6000元。(圖:北基公司提供)

交通部公路局表示，今 (2026) 年 5 月 20 日起實施之油價補貼措施，為分流初期登記人潮及申請案件，特別商請中油及台塑化 (6505-TW) 公司提前自 5 月 13 日起開放「既有優惠卡登記」與「新優惠卡申辦」兩種受理管道，駕駛朋友可提前辦理相關手續，自 5 月 20 日起持已綁定登記的優惠卡前往加油時即可享受折讓優惠。

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公路局說明，相關登記申辦手續分為兩種：

一、尚未持有優惠卡者，可至中油及台塑指定加油站 (中油 141 處；台塑 563 處) 臨櫃申辦優惠卡 (中油另額外提供線上申辦新優惠卡之管道)。

二、已經持有優惠卡者，請駕駛選擇一家優惠卡辦理登記才能享有折讓補貼，登記方式可至中油及台塑公司指定加油站 (中油 141 處；台塑 563 處) 臨櫃辦理 (另中油同時提供 1912 客服專線及線上登記兩種辦理方式)。