〈國泰世華新董座〉年紀大、待得久是我的優勢！陳祖培：風雨已過 採最高道德標準重新出發

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 13:37

國泰世華銀行新任董事長陳祖培今 (17) 日首度與媒體面對面，談到重返第一線的心路歷程，他以「年紀大、待得久」等幽默自嘲方式，展現老牌銀行家 (Banker) 的從容智慧，並分享「傾聽員工與客戶」的領導哲學。面對媒體關注他對蔡鎮宇關係的尖銳提問，他更坦然回應自己始終尊敬長官的「位置」，並強調一切風雨已過，未來將以最高道德標準帶領團隊重新出發。

國泰世華銀行新任董事長陳祖培(中)回鍋後首度面對媒體。

國泰世華銀行今天上午董事會共同推舉，由陳祖培出任董事長。媒體問及，在卸下第一線職務數年後，84 歲的他是以何種心境決定重返崗位，以及金控董事長蔡宏圖等大股東是否有特別的期許？陳祖培風趣地笑說，「你問我背後的想法，麻煩的是，我也看不到我背後，我只看到我前面。」他隨後表示，這是一個團隊，人員異動是經常性的，說不定明天就換人了，會努力去把成績做出來，讓大家知道我們是個了不起的銀行。

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至於重掌帥印有何感想，陳祖培坦言，「到現在為止，我都不敢想，所以就沒有感想。」但他強調，國泰集團人才濟濟，蔡董事長隨時可以調兵遣將，「我也不是特別了不起、特別能幹，只有一個比他們厲害，就是年紀比他們大，待在銀行的時間比較久。」

媒體追問，考慮了多長的時間才決定接下重責大任？陳祖培僅說，不是說花多少時間要緊，要想得通才要緊，「我是有想通」，他也對現有的堅強團隊與過去留下的良好基礎極具信心。

關於自身「領導風格」，陳祖培分享了以人為本的傾聽哲學，他表示，「首先要去了解員工希望做什麼，再來就是客戶希望我們幹嘛。」如果脫離了員工與客戶這兩個軌道，再了不起的領導者也沒有用，他期盼能將同仁與客戶的心緊密扣在一起，共同為銀行創造更好的前途。

有媒體提及前董事長郭明鑑與蔡家成員蔡鎮宇肢體衝突，詢問陳祖培與蔡私下關係如何？陳祖培不諱言地表示，不太了解衝突狀況，但自己身為國泰金控與國泰世華的資深員工，在前身世華銀行及合併後的國泰世華共服務將近 40 年，「在我心目中，我只重視『位置』，不管是誰坐在這個位置上頭，我就尊敬這個位置，因為他是我的長官，我會按照指導與方向去進行。」