鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 12:59

國泰金控 (2882-TW) 今 (17) 日公告，由集團元老級、現年 84 歲的陳祖培重掌國泰世華銀行董座帥印。陳祖培接受媒體聯訪時，重申「銀行是社會公器」的核心價值，並揭示未來將全力聚焦於「強化內控、嚴格風控、贏得客戶信賴」三大要務。他強調，業務發展仍將採取企金、消金與財管並重的策略，並配合金控規劃引進外部顧問全面體檢系統，帶領國泰世華穩健邁向業界第一。

國泰金控今天上午代子公司國泰世華銀行公告，經董事會共同推舉，由陳祖培先生出任國泰世華銀行董事長。陳祖培在國泰集團與世華銀行體系服務將近 40 年，資歷極為完整。他曾任國泰世華銀行總經理、董事長，國泰金控總經理、副董事長，並自 2022 年起擔任國泰金控資深顧問。國泰金控表示，陳祖培長年戮力貢獻專業與宏觀洞見，陪伴公司共同成長，在其指導下，國泰世華銀行將持續積極、穩健發展。

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陳祖培受訪時強調，「銀行是社會的公器」，不只關係到國家經濟發展，更重要的是必須守護社會大眾的財產與存款。他直言，銀行雖是營利機構，但更應肩負起社會責任，因此未來將全力聚焦於三大要務。

首先是強化內稽內控制度的落實；其次為嚴格的風險控管，他指出，金融業賺的是「蠅頭小利」，卻管理客戶龐大的資產，風控是金融業最核心的工作，也是贏得大眾信賴的基石。

第三，借重外部專業全面精進。國泰世華將配合金控總經理李長庚日前的規劃，邀請外部顧問公司，重新且全面地檢視內部各項管理制度與資訊系統設計，從金控到銀行進行跨子公司的系統串接與改善。

針對外界關心國泰世華未來的業務發展重心，陳祖培指出，銀行發展不外乎企業金融、個人金融與財富管理，未來國泰世華將採取「三者並重」的策略方向。