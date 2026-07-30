鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 14:20

豐田汽車周四 (30 日) 公布最新營運數據，顯示其全球銷售與產量在今年上半年出現了兩年來的首次衰退。

根據報告，2026 年 1 月至 6 月期間，豐田全球銷量較去年同期下降 2.9%，總計略高於 500 萬輛；全球產量也同步縮減 1.2%，降至不到 490 萬輛。

‌



造成全球銷量下滑的核心因素之一是中國市場的疲軟。上半年豐田在中國的銷量大幅下降 17.1%，抵銷了北美與日本市場的強勁需求。光是在 6 月份，豐田與旗下豪華品牌凌志 (Lexus) 在中國的銷量就比去年同期減少了 27%。豐田指出，中國市場正面臨比亞迪 (BYD) 等電動車製造商的激烈競爭。

此外，中東地區的局勢動盪亦衝擊其業績。受美國、沙烏地阿拉伯與伊朗之間持續數月的衝突影響，原物料與石油成本飆升，供應鏈遭到破壞。豐田 6 月份在中東的銷量下滑了 24%。公司先前預測，每年出口至中東的 50 萬至 60 萬輛汽車中，約有近半數會受到局勢影響。

儘管整體下滑，豐田在北美市場的表現依然穩健，特別是市場對油電混合動力車 (Hybrid) 及其他車型的需求強勁。然而，熱門車型 RAV4 的改款換代過程，也在一定程度上拖累了上半年的產銷結果。

受到供應鏈中斷及競爭加劇的影響，豐田創紀錄的利潤已開始受到侵蝕。豐田預測，截至 2027 年 3 月的會計年度，受原物料成本上漲等因素影響，其營業利潤將從上一年度的 3.8 兆日元下降至 3 兆日元 (約 184 億美元)，低於分析師的預期。