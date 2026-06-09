鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 19:00

儘管日本豐田汽車已連續六年蟬聯全球銷售冠軍，但在電動車 (EV) 浪潮席捲全球之際，這位傳統燃油車霸主的掌舵者卻感到了前所未有的孤獨。

豐田董事長豐田章男近期在接受英國媒體《Carwow》採訪時坦言，自己對內燃機引擎的熱愛，使他成為業界的「少數派」。

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豐田章男說：「所有人都轉向電動化，這是我最大的擔憂。三、四年前，我是唯一一個對媒體說『我喜歡汽油味、喜歡排氣聲、喜歡引擎』的人。但在我看來，現在好像只有我一個人這樣想，我感到非常孤獨。」

這番話與他過往的強硬表態一脈相承。豐田章男曾明確指出，電動車在全球銷量永遠不會超過 30%，理由是充電基礎設施不足，全球仍有許多地區離不開燃油車。

然而，隨著全球車廠加速電動化轉型，豐田在純電動車市場的貢獻仍相對有限，其「孤獨感」也隨之加深。

豐田章男強調，他堅持內燃機不僅是出於個人情感，更是為了保住供應鏈中無數引擎供應商的工作機會。

事實上，若依照他的個人喜好，豐田的產品線將徹底改頭換面。

豐田章男在今年初一場活動中曾透露：「如果只造我喜歡的車，那全部都會是 GR Corolla 和 GR Yaris。」