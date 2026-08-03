鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-03 13:20

在亞資中心政策帶動下，截至今年 5 月底，國內銀行端「財管 2.0」高資產業務規模「倍增」至 2.7 兆，客戶數達 2.5 萬人，彰化銀行（2801-TW）受惠高資產財富管理業務動能爆發，今年上半年繳出亮眼成績單，累計前 6 個月合併稅後盈餘達 113.14 億元，每股稅後盈餘（EPS）0.94 元，雙創同期最佳紀錄。彰銀過去一年鎖定精進結構、強化成長動能，成功提升海外獲利及財富管理手續費收入，看好年底前國內高資產戶數與資產管理規模（AUM）將持續成長。

高資產客戶破1500人發威！彰銀上半年獲利及EPS改寫同期高 看好年底前AUM再攀高。（鉅亨網資料照）

彰銀配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策，積極布局高資產財富管理市場，整合投資理財、家族辦公室、信託規劃、資產傳承及跨境金融等專業服務，打造一站式財富管理平台。

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彰銀自 107 年成立高資產服務團隊以來，已累積服務逾 1,500 位高資產客戶，整合市場研究、投資策略、稅務規劃、保險、信託、傳承及資產配置等跨領域專業，提供客製化財富管理方案。彰銀財管顧問團隊目前已達 500 人，今年預計再增聘 40 名財管專業人才，持續擴大服務量能。

在高資產業務版圖方面，彰銀自 114 年 10 月開辦高資產業務以來穩步擴張，並於今年 3 月 26 日正式啟動「亞資中心高雄專區分行」服務，以「槓桿優化」與「家族傳承」為核心，提供結合稅務規劃的保費融資、信託受益權擔保質借及家族辦公室服務。

彰銀預期至 115 年底，高資產戶數與資產管理規模（AUM）將持續成長，進一步提升市場競爭優勢。在整體亞資中心政策帶動下，截至今年 5 月底，國內銀行端「財管 2.0」高資產業務規模已倍數成長至 2.7 兆元，客戶數達 2.5 萬人，彰銀可望受惠產業成長趨勢。

在投資理財服務方面，彰銀依據客戶風險屬性、投資目標及資產配置需求，提供多元金融商品配置建議，涵蓋國內外基金、債券、結構型商品、外國股票及保險等商品，並落實投資適配性管理及風險控管機制。

此外，彰銀歷年舉辦逾百場高資產客戶講座活動，推動家族財富管理服務，透過信託架構、資產傳承規劃、稅務諮詢及企業接班等整合性方案，協助高資產客戶妥善安排家庭財富永續傳承。今年 8 月，彰銀將於全台舉辦五場高資產客戶講座，結合高資產服務團隊及外部專家顧問，提供跨世代財富管理服務。