鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-24 19:55

第一銀行積極響應金管會推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，自 2025 年 7 月 1 日正式進駐高雄資產管理專區以來，至今已屆滿週年。第一銀行於「新興分行」開辦專區業務，除率先公股銀行引進歐洲私募信貸基金，在深耕地方高資產客戶上交出亮眼成績單。根據最新統計，截至 115 年 6 月底，該專區的客戶數已成功突破 400 戶，且管理的資產規模（AUM）正式邁入 500 億元大關，展現出第一銀行在高資產財富管理領域的堅強競爭力與實力。

創新金融商品接軌國際 提升資產配置多元性

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作為首批獲准進駐高雄資產管理專區的銀行之一，第一銀行不斷深化高資產財富管理市場的布局。在金融商品創新方面，第一銀行率先公股銀行，引進了歐洲私募信貸基金，為高資產客戶提供更具國際視野的選擇。此外，銀行亦積極拓展未具證投信性質的境外基金，範疇廣泛涵蓋了私募股權、私募信貸、基礎建設及另類投資等，藉由完整的金融商品線，有效提升了高端客戶在資產配置上的多元性與廣度。

除了投資商品，第一銀行在資金運用上也提供了極大的彈性。透過自行質借、Lombard Lending（倫巴底貸款）、保費融資及保單融資等多元化金融工具，協助客戶活化資產、增加資金運用效率，讓資產配置不再僅限於靜態持有，而是具備更靈活的調度空間。

一站式家族辦公室 整合跨領域專業資源

針對高端客戶最重視的傳承議題，第一銀行高雄資產管理專區特別強調「家族辦公室」的業務發展。一銀整合了內部財富管理、信託、保險、授信等跨領域專業團隊，並與外部的會計師、律師等專家資源緊密合作，建構出強大的專家團隊服務網。

這套「一站式金融專業服務」涵蓋了客戶在不同生命週期所需的各項規劃，包括家族傳承設計、稅務及法律諮詢、企業併購與上市規劃（M&A/IPO）、家族治理、企業架構調整，乃至於慈善公益等。這種整合式的解決方案，不僅能協助客戶解決家族與企業經營的複雜需求，更能進一步深化客戶與銀行間的往來關係，實現全方位的財富託付。

長期深耕企業金融領域的第一銀行，身為國內中小企業授信的領導銀行，服務了廣大的企業客戶與企業主族群。第一銀行透過高雄資產管理專區，將「企業金融」與「財富管理」兩大優勢完美結合。專業顧問團隊從企業的經營需求、資金調度及投融資規劃出發，延伸至個人的財富管理與資產傳承。