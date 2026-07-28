元大銀亞灣分行開幕 結合財管、家族資產規劃、跨境金融服務
鉅亨網記者陳于晴 台北
元大銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策，持續深耕高資產金融服務市場，正式於高雄亞洲新灣區設立「亞灣分行」。該分行除延續既有之財富管理專業，更結合跨境金融及家族資產規劃等專業服務，提供企業主與高資產客戶更完整且多元之金融方案，展現元大銀行積極接軌國際資產管理趨勢之策略方向。元大銀行於亞灣分行設立後，亦將進一步串聯元大金控集團資源，提升整體服務深度與集團資源整合綜效，強化高資產金融服務量能。
元大銀行指出，因應高資產客戶對全球資產配置、財富增長及家族傳承需求的持續提升，亞灣分行同步提供客製化財富管理及家族理財服務，協助客戶進行長期資產管理與財務安排。服務內容涵蓋資產配置、信託規劃、稅務與法律整合協助，以及企業經營與家族傳承等，並透過專業顧問團隊與整合型金融平台，提供高資產客戶一站式專業家族辦公室服務。
此外，亞灣分行亦積極結合高雄資產管理專區試辦業務，導入金融資產組合融資 (Lombard Lending)、保單 / 保費融資、以信託方式指定購買未上架金融商品、私募型產品等多元金融服務，提供更具彈性與國際化之資產管理方案。透過元大金控 (2885-TW) 集團轄下銀行、證券、投信及人壽等資源整合，協助客戶掌握跨境資產配置與全球投資契機，同時兼顧資金調度效率與資產配置彈性。
元大銀行表示，高雄亞洲新灣區具備國際港灣城市、產業聚落及重大建設等優勢，隨著科技產業、國際商務及高資產金融需求持續成長，正逐步形成為高資產金融服務與國際資產管理發展聚落。元大銀行亞灣分行之設立，讓高資產客戶在地即可享有媲美國際私人銀行等級之金融服務，開啟資產管理新篇章。
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