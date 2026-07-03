鉅亨網新聞中心 2026-07-03 11:34

全球人工智慧（AI）晶片市場出現明顯預期修正，市場對 AI 基礎建設過度投資與算力需求可能見頂的疑慮升溫，引發全球晶片股同步獲利了結壓力。亞洲龍頭如三星電子、SK 海力士及鎧俠等，自 6 月高點回落約兩至三成，顯示先前由 AI 熱潮推升的估值擴張正進入重新評價階段。

這波市場情緒轉向的關鍵導火線，在於社群巨頭 Meta 被爆出計劃出售部分 AI 算力資源。儘管該消息引發市場不同的解讀，但已促使投資者重新審視過去兩年科技巨頭持續加碼 AI 資本支出的核心邏輯。

‌



市場開始擔憂，全球科技巨頭擴建數據中心、採購 GPU 與高頻寬記憶體（HBM）的速度，可能已經超越了實際的商業化需求。一旦算力供給開始大於需求，支持晶片股持續上漲的敘事結構恐將出現裂痕，任何需求走弱的邊際訊號都將被無限放大。

在這輪全球性的板塊調整中，韓國資本市場無疑承受著最敏感且巨大的風險。三星電子與 SK 海力士不僅是韓國股市（Kospi）最大的權重股，更是支持韓國經濟增長、企業獲利與出口競爭力的重要支柱。

過去半年，韓國股市作為全球 AI 行情的主要受益者，高度依賴這兩大半導體龍頭的表現；然而，隨著股價從高點大幅回撤，也暴露了韓國資本市場對 AI 單一交易的高度依賴性。

這場調整的衝擊更已延伸至實體經濟層面。半導體長期以來被視為韓國的「國民財富」與財政收入來源，若全球 AI 基礎設施投資熱潮持續降溫，並進一步傳導至存儲晶片的需求與價格，將直接衝擊韓國的出口表現與宏觀經濟穩定。