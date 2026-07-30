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盤中速報 - 深證成指下跌-545.95點至13112.4928點，跌幅4%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日01:00，深證成指下跌545.95點（或4%），暫報13112.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.87%
  • 近 1 月：-13.62%
  • 近 3 月：-9.67%
  • 近 6 月：-4.49%
  • 今年以來：+0.99%

焦點個股


PCB概念概念領跌-7.41%。其中 中富電路(300814-CN) 下跌 15.12% ; 科翔股份(300903-CN) 下跌 13.46% ; 奕東電子(301123-CN) 下跌 11.49% 。

中芯國際概念概念領跌-7.22%。其中 全誌科技(300458-CN) 下跌 15.6% ; 江豐電子(300666-CN) 下跌 11.21% ; 精測電子(300567-CN) 下跌 10.79% 。


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相關行情

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中富電路100.03-14.3%
科翔股份46.33-14.0%
奕東電子55.12-9.67%
全誌科技33.6-15.5%
江豐電子200.94-8.52%
精測電子182.17-8.46%

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