盤中速報 - 深證成指下跌-545.95點至13112.4928點，跌幅4%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日01:00，深證成指下跌545.95點（或4%），暫報13112.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.87%
- 近 1 月：-13.62%
- 近 3 月：-9.67%
- 近 6 月：-4.49%
- 今年以來：+0.99%
焦點個股
PCB概念概念領跌-7.41%。其中 中富電路(300814-CN) 下跌 15.12% ; 科翔股份(300903-CN) 下跌 13.46% ; 奕東電子(301123-CN) 下跌 11.49% 。
中芯國際概念概念領跌-7.22%。其中 全誌科技(300458-CN) 下跌 15.6% ; 江豐電子(300666-CN) 下跌 11.21% ; 精測電子(300567-CN) 下跌 10.79% 。
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