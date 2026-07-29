鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-29 18:42

台灣精品於本 (7) 月 15 日至 17 日在東京新宿舉辦的「2026 日本台灣形象展」設置「台灣精品館」，以「信賴相連，創新相繫」為概念，並以台日共通文化「結」為空間主題，展示台灣技術與高品質產品。

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貿協表示，台灣精品館展覽首日於館內舉辦 VIP 導覽，邀請喜愛台灣的網紅宮河麻耶擔任導覽主持人，導覽中貴賓體驗象徵台日連結的光影互動裝置，呈現兩地相互連結的意象，並合影留下紀念。此外，凌群電腦展示「AI 雙機協作」，由服務型機器人「Ayuda」與 AI 生成模型「Cubi」協同作業，呈現次世代 AI 應用。

展覽首日下午，台灣精品於主舞台邀請日本藝人兼模特兒的古川優奈擔任嘉賓，並與台灣精品吉祥物「福熊」一同登場，活動以「台灣精品未來學園」為主題，由古川優奈擔任學生、參展廠商代表擔任老師，透過三堂課介紹電子通訊、運動健康及優質生活領域的台灣精品得獎產品。外貿協會行銷專案處處長李文鉦以校長身分致詞，並致贈福熊玩偶，邀請現場觀眾從產品體驗中感受台日之間以信賴與創新建立的連結。

電子資通訊領域由啟耀光電展示「啟耀 AI 透明雙向翻譯機」，產品結合 20 年面板技術，為 100% 臺灣製造，搭載自製 16.8 吋 AM-miniLED 透明顯示技術，兼具高亮度、低耗電及強力降噪功能，可支援 21 種語言即時翻譯，並實際進行對話及繞口令測試，對翻譯速度與準確度表示驚訝，並認為產品可運用於機場、海外旅行及跨文化交流。

運動健康領域由微笑元素創意展示電動輔助自行車「Unimoke miniswing 寶石藍」，產品採低跨騎式車架，搭配 16 吋小輪徑與 4.0 吋胖胎設計，並配置 Panasonic 48V 電池及 9 段電動輔助，以提升上下車便利性、行駛穩定性及安全性。