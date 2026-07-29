鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-29 16:06

PCB 及 IC 載板欣興 (3037-TW) 在第二季業績表現亮麗，上半年稅後純益 193.56 億元，年增 18.23 倍，每股純益達 11.7 元。欣興今 (29) 日召開法說會，欣興指出，因 AI 及 HPC 需求強勁，2026 上半年 AI 產品占比已超過 60%，下半年可望提升到 70%。

同時，在 2026 年下半年對 ABF 載板售價格策略將採取滾動式調整，並且樂觀看待下半年營收持續成長。

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欣興 2026 年第第二季營收 428.9 億元，創新高，毛利率 24.08%，季增 6.84 個百分點 ，年增 11.72 個百分點，2026 年第二季稅後純益 131.15 億元，季增 1.6 倍，年增 441 倍，每股純益 8.45 元。

欣興 2026 年上半年 營收爲 625.56 億元，毛利率 21.61%，年增 8.39 個百分點，上半年稅後純益 193.56 億元，年增 18.23 倍，每股純益達 11.7 元。

2026 年第二季欣興以 ABF 載板成長最強勁，營收占比從第一季的 49% 提升到 52%，營收季增 22%，年增 51%，同時，2026 年第二季毛利率 24.08%，季增 6.84 個百分點 ，年增 11.72 個百分點，毛利率提升來自售價調漲且產能利用率提升，同時良率也提高。