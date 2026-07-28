鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-28 12:46

被動元件大廠國巨 *(2327-TW)、電源大廠台達電 (2308-TW) 法說分別將於明後天登場，但今 (28) 日在大盤重挫逾 2000 點下，兩家公司股價雙雙被摜殺至跌停價，法說會前行情失靈。

國巨將於 7 月 29 日召開法說，預期除了第二季獲利、下半年營運展望外，AI 需求、產品交期及漲價、產能狀況等都將是市場法人關注焦點。

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國巨第二季營收 444.56 億元為歷史單季新高，季增 16.5%、年增 35.7%，公司估毛利率、營益率也將成長，國巨先前公告的 5 月自結純益已較去年同期成長 1 倍；國巨上半年營收 826.22 億元，年增 29.4%。

縱使獲利可期、AI 需求強勁以及產品漲價等題材，但在大盤走弱下，國巨今日股價續殺，來到跌停 563 元，為 2 個月新低，並下探半年線支撐，而相較 7 月高點 1220 元，不到一個月的時間股價已經下跌 54%。

台達電則預計 29 日公告財報、30 日召開法說，雖然市場預估獲利可望創下歷史新高，但股價仍走疲，在 5 月 27 日創下 2585 元的歷史新高後一路修正，2 個月跌掉千元，跌幅近 39%。