鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-29 11:32

台股跌跌不休，今 (29) 日盤中再殺千點，摜破 4 萬點大關，現階段融資多殺多之際，最怕接到掉下來的刀子，但卻是彎腰撿鑽石布局長線部位的好時機。主動式 ETF 打敗大盤的實力有目共睹，吸引愈來愈多存股族青睞，定期定額戶數前五大主動式 ETF，6 月扣款金額都超過億元，其中，已有 16 萬人定期定額的主動統一台股增長 (00981A-TW)，6 月扣款金額達 17.9 億元，在主動式 ETF 中遙遙領先群雄。

這5檔主動式ETF單月定期定額都破億元 00981A吸金18億元最靚。(鉅亨網資料照)

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要長期存股，就要挑選績優好標的。即使台股狂震，ETF 報酬率都縮水，但 00981A 還是以 56.71% 拿下今年主動式 ETF 績效王，展現操盤韌性。主動統一全球創新、主動復華未來 50 今年累積報酬率也有 52.68%、51.40%，都勝過台股加權指數的 45.44%。00982A 則為 44.74%，小輸大盤。

扣款金額部分，00981A 去年 5 月掛牌以來展現主動式 ETF 王者之姿，吸金能力自然強勁，6 月扣款金額已達 17.9 億元。00988A 今年表現也很亮眼，圈粉無數，單月扣款 3.8 億元。00991A 有 3 億元、00982A 有 1.7 億元。而今年募集超火的新人王 00403A 也有 1.4 億元。

其中，統一投信旗下的 00981A、00988A、00403A 三檔全數上榜，也就是說，統一投信不只在共同基金是定期定額常勝軍，因為主動操作的實力複製到主動式 ETF，績效表現名列前茅帶旺買氣，投資人同樣用無腦定期定額投下肯定票。

統一投信投研團隊表示，台股自去年以來累積相當大漲幅，短線獲利了結賣壓難免，加上韓國股市去槓桿負面效應，蔓延至全球科技類股等因素，造成近期市場震盪加劇。但不安定的籌碼停損出場，加上外資賣壓減輕，籌碼面逐漸好轉。AI 長線向上趨勢不變，且 AI 賦能讓科技發展加速，類股輪動也更為快速，震盪格局預期將為常態，投資人可以定期定額，搭配逢低分批進場，擇優布局主動式 ETF，參與市場長多行情。