鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
澳洲 5 月意外錄得 30.2 億澳元 (約 21 億美元) 的貿易逆差，遠遜於經濟學家原先預期的 21.9 億澳元盈餘。相較於 4 月份修正後的 13.8 億澳元盈餘，澳洲貿易收支出現劇烈波動，逆差金額創下自 2015 年以來的最大。
根據澳洲統計局的數據，澳洲 5 月出口額較 4 月大幅萎縮 6.9%。出口下滑的主因在於黃金與天然氣出貨價值減少，其中黃金出口額跌幅超過 20 億澳元。儘管亞洲主要市場對大宗商品與農產品維持穩定需求，仍不足以抵銷能源與貴金屬出口的疲軟。
在進口方面，5 月份進口額增長近 3%，反映出澳洲強勁的國內需求。受中東局勢動盪影響，燃油與潤滑油的進口支出飆升至創紀錄的 86 億澳元，已連續兩個月突破 80 億澳元大關。
此外，澳洲目前正進行全球規模最大的數據中心建設之一，相關資本設備的進口維持在高位，進一步推高了進口帳單。
這次意外的逆差可能對澳洲第二季度的經濟增長預期造成壓力，因為外部部門近期一直是經濟的重要支撐。目前投資者與澳洲央行 (RBA) 正密切評估經濟前景，由於通膨壓力依然存在，央行對於政策路徑仍保持謹慎，尚未準備宣布抗通膨取得勝利。
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