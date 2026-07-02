鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 15:50

澳洲 5 月意外錄得 30.2 億澳元 (約 21 億美元) 的貿易逆差，遠遜於經濟學家原先預期的 21.9 億澳元盈餘。相較於 4 月份修正後的 13.8 億澳元盈餘，澳洲貿易收支出現劇烈波動，逆差金額創下自 2015 年以來的最大。

根據澳洲統計局的數據，澳洲 5 月出口額較 4 月大幅萎縮 6.9%。出口下滑的主因在於黃金與天然氣出貨價值減少，其中黃金出口額跌幅超過 20 億澳元。儘管亞洲主要市場對大宗商品與農產品維持穩定需求，仍不足以抵銷能源與貴金屬出口的疲軟。

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在進口方面，5 月份進口額增長近 3%，反映出澳洲強勁的國內需求。受中東局勢動盪影響，燃油與潤滑油的進口支出飆升至創紀錄的 86 億澳元，已連續兩個月突破 80 億澳元大關。

此外，澳洲目前正進行全球規模最大的數據中心建設之一，相關資本設備的進口維持在高位，進一步推高了進口帳單。