鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 16:20

澳洲規模最大的退休基金之一 UniSuper(資產管理規模達 1,660 億澳幣，約 1,150 億美元) 公開表達對美國科技股的強烈信心。儘管市場對高估值的擔憂日益增加，UniSuper 仍計畫在股價回調時加碼，押注人工智慧 (AI) 將驅動未來數年的企業獲利增長。

澳洲退休基金不畏AI泡沫擔憂 計畫逢低買入(圖:shutterstock)

UniSuper 投資長 John Pearce 在接受媒體採訪時表示，基金在結構上超配 (Overweight) 美國科技公司，因為這些企業正處於 AI 支出周期的「甜蜜點」。Pearce 明確指出，如果這一行業出現 10% 的跌幅，「我們將會逢低買進」。

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這種看漲立場與市場上部分投資者的擔憂形成對比，後者擔心大型科技公司龐大的 AI 資本支出是否能帶來足夠的回報。

在 UniSuper 的預設投資策略中，國際股票占比約 35%，其中 輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 與蘋果 (AAPL-US) 是其最大的持股項目。Pearce 認為，雖然這些公司在資本支出上投入巨資，但它們是基本面極佳且增長前景廣闊的穩健企業，目前的估值尚未反映出所謂的「泡沫」。

得益於此投資布局，UniSuper 的預設方案在截至 6 月 30 日的財政年度中實現了 10.4% 的回報率，創下 5 年來最佳表現，並優於退休金產業約 9% 的中位數。相較之下，同期 Nasdaq 100 指數上漲了 34%，而美國半導體股指標更是飆升了近 160%。

儘管表現亮眼，Pearce 也提醒未來 12 個月市場面臨的風險。若通膨持續頑強，可能迫使聯準會升息，導致 10 年期美債殖利率推升至 6%，這恐將終止目前的牛市。此外，針對 OpenAI 或 Anthropic 等資本密集型 AI 初創公司的融資若放緩，也可能引發市場修正。