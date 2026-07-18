鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-18 09:10

Meta (META-US) 週五 (17 日) 收跌 2.79% 至每股 646.01 美元，盤中一度重挫 5.7%。《紐約時報》報導，Meta 正與 Anthropic 洽談一項規模約 100 億美元的運算能力租賃協議，Anthropic 可能在兩年內按月向 Meta 支付費用。

《紐約時報》週五 (17 日) 引述知情人士報導，這項合作構想由 Anthropic 於 6 月主動提出，目前仍處於初步討論階段，Meta 正在評估相關方案，雙方最終不一定會簽署協議。

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根據討論中的安排，Anthropic 將在兩年合約期間按月向 Meta 支付款項，雙方也可提前終止合作。

若雙方達成協議，這將是 Meta 首度向外部企業大規模出售雲端運算能力，顯示公司可能進一步跨足 AI 基礎設施服務市場。

Anthropic 擴充算力來源 Meta 評估跨足雲端算力市場

Anthropic 近來持續擴大外部運算資源。今年 5 月，該公司宣布與 SpaceX (SPCX-US) 建立合作，可使用 SpaceX 位於美國田納西州的 Colossus 1 資料中心，取得超過 300 兆瓦的運算容量，涵蓋逾 22 萬顆輝達晶片。

Meta 擁有大量自建資料中心，但目前主要供內部業務使用，並未像微軟、Alphabet 及亞馬遜一樣，對外提供大規模雲端運算服務。

市場因此持續關注，Meta 是否會利用既有基礎設施開闢新的收入來源。

Meta 執行長祖克柏 5 月在年度股東會上表示，幾乎每週都有外部企業詢問，Meta 能否提供 API 服務，或出售閒置算力。Meta 當時尚未接受相關提案，主要是公司認為現有運算資源仍可用於內部發展；但若未來出現建置過剩的情況，對外出售算力將是可行選項。