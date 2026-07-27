應對通膨與外部風險 新加坡金管局意外連二次收緊貨幣政策

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 17:10

新加坡金融管理局 (MAS) 周一 (27 日) 意外連續第二次收緊貨幣政策，出乎市場意料之外，其理由是儘管近期物價數據有所走軟，但通膨風險依然存在，並強調對新加坡經濟韌性的信心。

應對通膨與外部風險 新加坡金管局意外宣布二度緊縮政策(圖:shutterstock)

與大多數採用利率作為主要貨幣工具的央行不同，新加坡透過管理新加坡元名義有效匯率 (SNEER) 來維持物價穩定。金管局表示，將「非常輕微地」調高 SNEER 政策區間的升值斜率，但維持匯率區間的寬度與中心軸不變。

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這項決策讓市場分析師感到意外，在《路透》與《彭博》的調查中，絕大多數經濟學家原先預期政策將維持不變。

支持這項緊縮決策的背景是新加坡強勁的經濟表現。受惠於全球需求韌性及人工智慧 (AI) 相關產業的持續投資，新加坡第二季 GDP 年增率達 5.7%，遠高於市場預期。這使得新加坡全年的經濟成長有望超越政府原先預測的 2% 至 4% 區間。

儘管 6 月核心通膨率放緩至 1.6%，但金管局警告，隨著外部價格壓力更廣泛地傳導至國內，核心通膨預計將從 7 月起回升並維持在高點。當局維持今年核心通膨預測在 1.5% 至 2.5% 之間，並預期物價風險要到 2027 年中才會明顯緩解。

具體的通膨壓力來源包括：

地緣政治與能源： 中東局勢動盪可能導致油價維持高檔。

國內因素： 7 月起創紀錄的電費上調。

氣候與貿易： 聖嬰現象可能衝擊食品成本，以及美國可能調高關稅帶來的貿易不確定性。

相較於印尼和馬來西亞央行本月選擇採取觀望態度，新加坡的立場顯得更為積極。華僑銀行 (OCBC) 首席經濟學家 Selena Ling 指出，連續兩輪的緊縮行動顯示金管局絕不對輸入性物價壓力掉以輕心。RHB 銀行集團首席經濟學家 Barnabas Gan 也補充，下半年的通膨風險確實不容忽視。