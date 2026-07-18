老乾杯、Muji都在用！新加坡零工新創Flexii在台成長爆發 攜一卡通電支即時領薪

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-18 12:47

台灣正面臨少子化與餐飲、零售業的嚴重缺工潮，新加坡零工媒合新創 Flexii 進入台灣僅一年半，註冊人數已迅速突破 15 萬大關。Flexii 與一卡通達成深度跨域合作，全面導入數位支付金流，正式推出「工作完成、即時領薪」的創新模式，下工後即可透過 iPASS MONEY 領取報酬。Flexii CEO 暨共同創辦人林洸太郎指出，平台因應企業人力短缺、排班繁瑣及工作者渴望彈性回報的需求而生，將排班自主權還給工作者。平台透過 AI 篩選與薪資代墊制度，已吸引老乾杯、王品等大型品牌進駐。

Flexii CEO 暨共同創辦人林洸太郎(左)。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

林洸太郎表示，Flexii 成立於新加坡，在觀察到企業正面臨人力短缺、排班管理繁瑣，而工作者則渴望更自由的時間配置與即時獲得報酬的需求後，決定引進此一創新的勞動力媒合服務。目前 Flexii 全球已累積超過 20 萬名註冊工作者，其中台灣市場的註冊人數迅速突破 15 萬人，成為 Flexii 最核心且成長最快的市場。

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Flexii 經營團隊指出，平台的定位可被視為「打零工的 Uber Eats」，宗旨在於精簡傳統招募中面試、撰寫履歷等繁瑣流程，改由資方提供工作機會、勞方提供勞務與專業能力，在網路上進行媒合。

Flexii 主打 AI 面試 + 薪資代墊 供餐飲零售缺工潮新解方

針對資方擔心的員工篩選問題，Flexii 導入了 AI 面試系統，系統會自動詢問求職者過往的餐飲、零售或相關工作經驗，以進行初步篩選。同時，平台也提供 AI 培訓的功能，在零工工作者完成初期班次後，協助其技能升級至下一個階段。

對企業而言，Flexii 最大的優勢在於「薪資代墊代付」與「薪資結算自動化」。零工工作者直接透過 Flexii 平台進行每日上下班打卡，平台後台會自動記錄出退勤並計算薪資。Flexii 採取每日代墊代付薪資給工作者、隔月再向企業統一請款結算的商業模式，這讓大型餐飲、零售集團無需在繁雜的每日零工薪資結算上耗費人力，而 Flexii 則從中收取一定比例的平台服務費作為主要獲利來源。

針對外界關心的勞資議題，Flexii 經營團隊強調，平台雖為媒介角色，但系統設定均嚴格遵循勞基法規範，例如：時薪不得低於基本工資、單週工時與加班時數上限、國定假日雙倍薪等。工作者與商家媒合成功的當下，即依法成立具備勞保保障的部分工時勞務契約。

Flexii 要把排班自主權還給勞工 一卡通發 1000 萬元回饋助攻

Flexii 經營團隊說明，「傳統的排班權力在僱主身上，而 Flexii 的平台模式，將排班的自主性還給了工作者。」這種快速領薪、高度自主的特性，讓許多工作者在面對商家轉為正職的邀請時仍選擇留在平台接單，也有不少人不想再面對責任制環境，「下班就是真的下班」，不必隨時緊盯 LINE 回覆主管訊息。

目前 Flexii 在台的合作商家多為知名集團，包括老乾杯、無印良品、王品集團等，產業主要集中在面臨嚴重「缺工潮」的餐飲、零售、活動與物流業。林洸太郎指出，台灣與日本等亞洲國家同樣面臨少子化與高齡化挑戰，台灣人對這種自由彈性的工作接受度高，因此展現出優於其他據點的成長速度，相當驚人。

在本次與一卡通的合作中，一卡通大手筆撥出首波 1000 萬元的行銷預算，力求為 Flexii 轉換新增約 5 萬名的 iPASS MONEY 實名制工作者，一卡通總經理鄭鎧尹喊話不排除再加碼。

談及未來的願景，Flexii 經營團隊透露，目前平台僅開放給本國籍國民使用，但考量到桃園等物流與倉儲業重鎮對勞動力的極度渴求，桃園市政府等官方單位已積極接洽，希望未來有機會能將此服務模式合法推廣至外籍移工，協助舒緩台灣產業整體的勞動力缺口，讓求職與彈性就業在台灣成為更直覺的生活體驗。