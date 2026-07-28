鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-28 17:56

上櫃建商亞昕 (5213-TW) 今 (28) 日經董事會決議，總經理一職由余世浩接任，原任董事長兼總經理姚政岳則專任董事長，姚政岳是在 2024 年 4 月出任亞昕的董事長蔡兼總經理。

同時，亞昕以發行新股方式，換股取得全虹建設 48.79% 的股權，在換股完成後，全虹建設將成為亞昕 100% 持股的子公司，爲此一換股計畫，亞昕將發行 40,814 張新股，今天並敲定換股基準日爲 9 月 1 5 日。

‌



目前亞昕原即持有全虹 51.21% 股權，亞昕並將以發行新股且每 1 股亞昕換 2.05 股全虹建設，吸收其他全虹建設 48.79% 股權，完成換股後，全虹建設將成為亞昕 100% 持股的子公司。

全虹建設旗下的重點個案包括台中的「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「亞昕昕富琚」及新北市新莊 A4 企業總部，合計總銷金額約 200 億元，亞昕未來透過 100% 持股強化營收純度，並全面認列利潤。

亞昕 2025 年營收 180.31 億元，稅後純益 21.42 億元，每股純益 3.06 元，並配息 2.8 元。