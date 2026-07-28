鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-28 11:01

根據官方最新公布 2024 年財務報告醫院醫療服務申報情形，高雄市最賺錢醫院由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院分居前五名。房仲業者統計，周邊以高雄榮總生活圈表現最亮眼，每坪均價從 25 萬元上揚至 27 萬元，漲幅 8.2% 居冠，其他包括最賺錢的高雄長庚及阮綜合醫院，周邊房價均同步走揚。

台灣房屋左營 R15 加盟店店東黃識頻指出，高雄榮總生活圈屬於高雄發展成熟的醫療聚落，也是長年穩定的自住熱區，除了榮總醫療資源，區段擁有福山國中明星學區、鄰近鼎金系統交流道，並串聯左營高鐵、生態園區及仁武霞海重劃區等熱門生活圈機能，交通便利、商業機能完整，吸引不少家庭客層及醫護人員置產。近年區域受惠利多持續發酵，包括統一超商 (2912-TW) 取得「灣市 38 BOT 案」，將打造複合式商場「悠活生活廣場」，預計 2028 年完工營運，加上建商斥資整合榮總周邊土地開發，為商圈帶來新一波發展動能，都讓房價更具備支撐力道。

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黃識頻表示，榮總生活圈為早期開發成熟商圈，大樓聚落林立，住宅供給以 20 至 30 年的中古大樓為主，以三房家庭型產品均價約在 26-28 萬元左右，新建案因供給有限，在稀缺效應下，加上有醫護高薪客群支撐，新屋成交單價已站穩 4 字頭，也進一步墊高區域價格水位。

同樣名列最賺錢醫院，高醫生活圈近兩年房價卻呈現下修，每坪均價由 29.3 萬元下滑至 27.5 萬元，跌幅約 6%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄最賺錢醫院多數屬於位於市區成熟商圈的中大型醫院，不僅提供醫療服務，也是大型就業中心，穩定的醫護及相關產業人口，加上每日大量就醫人潮，也帶動周邊店面商機，長期支撐住宅與租賃需求，且隨著人口高齡化，民眾對醫療便利性的重視提升，醫院也轉變為生活機能的優勢條件之一。