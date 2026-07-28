鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-28 09:51

房市自 2025 年進入修正，全七都老屋與新成屋房價也逐步出現分化。根據市調機構統計，全台新成屋平均單價由 40.2 萬元微幅修正至 39.2 萬元，年減 2.5%；老屋跌幅則更顯著，自 29.6 萬元下滑至 27.5 萬元，年減達 7.1%。

同時，進一步從各縣市來看，整體市場呈現「北市獨強、新北拉鋸、其餘縣市同步回檔」三種截然不同的格局。不過，隨著青安 3.0 即將上路，在婚育加碼與總價門檻的新制下，中南部普遍被視為最大受惠區，政策利多能否帶動房價突破盤整格局，將是未來觀察重點。

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房市大環境趨冷，台北市房價展現強勁的抗跌與保值韌性。統計顯示，2026 年台北市新成屋成交每坪高達 113.8 萬元，較 2025 年的 108 萬元逆勢大漲 5.4%，漲幅居七都之冠；屋齡 30 年以上的老屋表現也穩健，從每坪 70.9 萬元微幅成長至 71 萬元。北市主因素地難求、新案供給稀缺，推升新成屋價格居高不下；老屋也受惠於都更重建紅利，身價也穩，新舊屋房價仍然展現強勁的支撐力。

新北市則呈現顯著的結構性拉鋸。2026 年新成屋成交單價由每坪 61 萬元攀升至 62.4 萬元，年增 2.3%；反觀屋齡 30 年以上的老屋，成交單價則由每坪 40.8 萬元修正至 39.7 萬元，微幅下修 2.7%。顯示在房市反轉下，買方更偏好新成屋，老屋則需適度讓利才能順利成交，新舊屋價差進一步拉大。