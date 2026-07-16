鉅亨網記者劉玟妤 台北
電子五哥近日除息，繼緯創 (3231-TW) 與英業達 (2356-TW) 後，廣達 (2382-TW) 今 (16) 日也進行除息交易，每股配發 15.6 元現金股利，除息參考價為 365.5 元，廣達早盤以 360.5 元開低走低，與緯創及英業達同樣呈現貼息。
廣達早盤以 360.5 元開低走低，最低跌至 349 元，跌幅超過 4%，成交量超過 1.5 萬張。觀察三大法人籌碼動向，雖然外資連續 2 個交易日賣超，而投信已連續買超廣達 37 天，買超張數高達 33.02 萬張。
廣達預期，下半年在 CSP 與 NeoCloud 客戶訂單帶動下，全年伺服器可望有三位數的成長，訂單能見度看至 2027 年後。此外，廣達也看好通用型伺服器展望，預期將年增雙位數百分比。
廣達配發每股 15.6 元現金股利，預計 8 月 28 日發放，現金股利配發總金額達 602.57 億元。
電子五哥中，緯創 7 月 8 日除息，每股配發 5.5006 元現金股利，除息參考價 150 元，今天最高漲至 147.5 元，漲逾 1%，尚未填息；英業達昨 (15) 日除息，每股配發 2 元現金股利，除息參考價為 61.7 元，今天臉黑，同樣尚未填息。
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