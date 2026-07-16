廣達早盤以 360.5 元開低走低，最低跌至 349 元，跌幅超過 4%，成交量超過 1.5 萬張。觀察三大法人籌碼動向，雖然外資連續 2 個交易日賣超，而投信已連續買超廣達 37 天，買超張數高達 33.02 萬張。

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廣達預期，下半年在 CSP 與 NeoCloud 客戶訂單帶動下，全年伺服器可望有三位數的成長，訂單能見度看至 2027 年後。此外，廣達也看好通用型伺服器展望，預期將年增雙位數百分比。