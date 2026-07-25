鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-25 09:22

緯創 (3231-TW) 美國德州 D1 新廠於台灣時間 22 日啟用開幕，邀來輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳站台，針對外界對 AI 過度投資的疑慮做出說明，並看好 AI 愈聰明，用的人愈多，需求愈大；董事長林憲銘也持續看好 AI 發展，且因需求暢旺，已著手規劃 D2 廠的建置，激勵緯創本周大漲近 3 成，除順利填息，也獲外資大舉敲進超過 15 萬張。

緯創本周漲 28.78%，於 7 月 8 日除息，並在周三 (22 日) 完成填息，花費 10 個交易日完成填息，周五 (24 日) 收 179 元，站穩所有均線。外資本周狂敲緯創，連續 5 個交易日買超，合計買超 15.49 萬張，三大法人本周則合計買超 16.94 萬張。

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緯創德州 D1 新廠斥資近 7 億美元，面積約 32.4 萬平方公尺，主要承接輝達訂單。緯創指出，全美第一片輝達 (NVDA-US)GB300 運算基板在此誕生，未來新一代 Vera Rubin 也可望從 D1 廠出貨。林憲銘補充，目前德州 D1 新廠人力約 400 至 500 人，預計年底將提升至 1000 人。

總經理林建勳進一步提到，由於需求持續強勁，已開始規劃建置 D2 廠，D2 廠面積為 D1 場的 2 倍，並有機會導入 L10、L11 製程，且可承接除了輝達以外的客戶訂單，預計明年可以加入營運。此外，若後續需求暢旺，也不排除興建 D3 廠。