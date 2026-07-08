鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-08 17:29

英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 1022.62 億元，首度突破千億元關卡，第二季營收 2698.77 億元，累計今年前 6 月營收 4701.68 億元，單季、上半年皆創高。英業達指出，除受惠伺服器業務持續暢旺下，加上筆電拉貨動能強勁，帶動營收表現。

英業達 6 月營收 1022.62 億元，月增 23.49%，年增 61.62%；第二季營收 2698.77 億元，季增 34.73%，年增 44.65%；累計今年前 6 月營收 4701.68 億元，年增 36.83%。

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至於筆電出貨，英業達 6 月筆電出貨 240 萬台，月增 60%，年增 14.29%；第二季出貨 540 萬台，季對季持平，年減 3.57%。英業達指出，受惠季底效應，加上客戶提前拉貨，帶動筆電 6 月出貨，不過也因第一季與第二季提前拉貨，預期第三季筆電出貨將下修各位數百分比，且下半年展望轉為保守。

針對伺服器展望，英業達指出，伺服器仍為今年主要成長動能，需求逐季增加，不過目前觀察包括 CPU、記憶體、MLCC 等關鍵零組件第三季缺料狀況明顯，因此預期今年伺服器仍會成長，但成長幅度仍需觀察缺料問題是否緩解。

英業達進一步指出，下半年通用型伺服器展望正向，但因對記憶體需求更為迫切，因此還是需要觀察料況掌握程度，AI 伺服器則可利用 HBM 等元件緩解供應壓力。整體而言，目前仍維持全年伺服器營收年增 3 成、占比過半的看法。