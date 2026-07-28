鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體(RMBS-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為152.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.02元，其中最高估值3.08元，最低估值2.95元，預估目標價為152.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.08(3.11)
|4.27
|6.83
|最低值
|2.95(2.91)
|3.5
|4.08
|平均值
|3.01(2.98)
|3.74
|4.67
|中位數
|3.02(2.97)
|3.66
|4.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.44億
|11.53億
|18.65億
|最低值
|8.00億
|9.17億
|10.96億
|平均值
|8.23億
|9.84億
|12.23億
|中位數
|8.26億
|9.60億
|11.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.16
|-0.13
|3.01
|1.65
|2.11
|營業收入
|3.28億
|4.55億
|4.61億
|5.57億
|7.08億
詳細資訊請看美股內頁：
藍博士半導體(RMBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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