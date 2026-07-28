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鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體(RMBS-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為152.50元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.02元，其中最高估值3.08元，最低估值2.95元，預估目標價為152.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.08(3.11)4.276.83
最低值2.95(2.91)3.54.08
平均值3.01(2.98)3.744.67
中位數3.02(2.97)3.664.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值8.44億11.53億18.65億
最低值8.00億9.17億10.96億
平均值8.23億9.84億12.23億
中位數8.26億9.60億11.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.16-0.133.011.652.11
營業收入3.28億4.55億4.61億5.57億7.08億

詳細資訊請看美股內頁：
藍博士半導體(RMBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRMBS

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