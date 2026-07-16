鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至155元，幅度約6.9%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至155元，調升幅度6.9%。其中最高估值180元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予藍博士半導體評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀1位。
藍博士半導體今(16日)收盤價為102.89元。近5日股價下跌6.9%，標普指數上漲1.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- SanDisk今年暴漲494% 高層趁AI熱潮套現獲利
- 晶片股最強贏家突轉弱 壓力集中最熱標的
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至138.5元，幅度約15.42%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至24.6元，預估目標價為370.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇