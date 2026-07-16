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鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至155元，幅度約6.9%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至155元，調升幅度6.9%。其中最高估值180元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予藍博士半導體評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀1位。

藍博士半導體今(16日)收盤價為102.89元。近5日股價下跌6.9%，標普指數上漲1.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股RMBS市場預估目標價

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藍博士半導體102.89-2.36%

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