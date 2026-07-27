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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃(URI-US)EPS預估上修至49.29元，預估目標價為1,320.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合租賃(URI-US)做出2026年EPS預估：中位數由48.53元上修至49.29元，其中最高估值52.73元，最低估值46.75元，預估目標價為1,320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值52.73(52.73)62.2672.03
最低值46.75(43.62)53.0457.93
平均值49.12(48.64)56.4464.65
中位數49.29(48.53)55.8664.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值181.30億201.00億221.74億212.75億
最低值172.32億186.16億197.31億212.75億
平均值176.84億192.02億209.26億212.75億
中位數176.92億191.52億210.16億212.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS19.0429.6535.2838.6938.61
營業收入97.16億116.42億143.32億153.45億160.99億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合租賃(URI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSURI

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