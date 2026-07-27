鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃(URI-US)EPS預估上修至49.29元，預估目標價為1,320.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合租賃(URI-US)做出2026年EPS預估：中位數由48.53元上修至49.29元，其中最高估值52.73元，最低估值46.75元，預估目標價為1,320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.73(52.73)
|62.26
|72.03
|最低值
|46.75(43.62)
|53.04
|57.93
|平均值
|49.12(48.64)
|56.44
|64.65
|中位數
|49.29(48.53)
|55.86
|64.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|181.30億
|201.00億
|221.74億
|212.75億
|最低值
|172.32億
|186.16億
|197.31億
|212.75億
|平均值
|176.84億
|192.02億
|209.26億
|212.75億
|中位數
|176.92億
|191.52億
|210.16億
|212.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19.04
|29.65
|35.28
|38.69
|38.61
|營業收入
|97.16億
|116.42億
|143.32億
|153.45億
|160.99億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合租賃(URI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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