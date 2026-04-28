晶片股最強贏家突轉弱 壓力集中最熱標的
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，晶片股周二 (28 日) 的拋售並非隨機發生，壓力正集中在此前漲幅最大的個股。
費城半導體指數才剛結束一段 18 天連漲走勢，其中包括連續 13 個交易日創下歷史新高。如今的回檔，正衝擊那些漲勢過度延伸標的。
最新觸發因素來自 OpenAI。在《華爾街日報》周一晚間報導對該公司成長能否支撐未來龐大資料中心支出提出質疑後，投資人開始拋售與 OpenAI 相關及 AI 基礎建設概念股。
許多先前被市場視為 AI 建設最大受益者的個股，包括甲骨文 (Oracle)(ORCL-US)、CoreWeave(CRWV-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 以及超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US)，均面臨賣壓。
不過，跌幅最劇烈的其實出現在波動性 (beta) 最高、但多數投資人較不熟悉的晶片族群。
Rambus(RMBS-US) 專注於記憶體介面晶片；Arm(ARM-US) 提供晶片架構授權；FormFactor(FORM-US)、AEHR Test Systems(AEHR-US) 以及 Onto Innovation(ONTO-US) 則屬於測試與設備端供應鏈。Navitas Semiconductor(NVTS-US)、Wolfspeed(WOLF-US) 與 Semtech(SMTC-US) 專精於電源、材料與連接技術等領域。
即便是英特爾 (Intel)(INTC-US)，在近期股價大幅突破網路泡沫時期高點後，也出現回吐。但該股自 3 月 30 日大盤低點以來仍上漲約 100%。
Tematica Research 投資長 Chris Versace 表示，這波消息可能對從晶片到網路設備等數位基礎建設相關企業造成壓力，並引發市場對 AI 採用、使用情況，以及超大型雲端業者 (hyperscalers) 資本支出預期是否過於樂觀的質疑。
這也讓周三即將公布財報的超大型雲端公司更加關鍵。
若微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta Platforms(META-US) 與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 能夠為其 AI 支出計畫辯護，這波回檔可能只是過熱行情後的快速修正，股價有機會重新挑戰高點。
但若這些公司釋出任何讓市場質疑資本支出熱潮的訊號，則下行風險將進一步擴大：交易員很可能持續加碼放空那些漲幅最大、速度最快的晶片股。
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