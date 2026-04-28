鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-29 06:32

《Yahoo Finance》報導，晶片股周二 (28 日) 的拋售並非隨機發生，壓力正集中在此前漲幅最大的個股。

晶片股最強贏家突轉弱，壓力集中最熱標的(圖：Shutterstock)

費城半導體指數才剛結束一段 18 天連漲走勢，其中包括連續 13 個交易日創下歷史新高。如今的回檔，正衝擊那些漲勢過度延伸標的。

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最新觸發因素來自 OpenAI。在《華爾街日報》周一晚間報導對該公司成長能否支撐未來龐大資料中心支出提出質疑後，投資人開始拋售與 OpenAI 相關及 AI 基礎建設概念股。

不過，跌幅最劇烈的其實出現在波動性 (beta) 最高、但多數投資人較不熟悉的晶片族群。

即便是英特爾 (Intel)(INTC-US)，在近期股價大幅突破網路泡沫時期高點後，也出現回吐。但該股自 3 月 30 日大盤低點以來仍上漲約 100%。

Tematica Research 投資長 Chris Versace 表示，這波消息可能對從晶片到網路設備等數位基礎建設相關企業造成壓力，並引發市場對 AI 採用、使用情況，以及超大型雲端業者 (hyperscalers) 資本支出預期是否過於樂觀的質疑。

這也讓周三即將公布財報的超大型雲端公司更加關鍵。