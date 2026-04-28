鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至138.5元，幅度約15.42%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至138.5元，調升幅度15.42%。其中最高估值172元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予藍博士半導體評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀1位。
藍博士半導體今(28日)收盤價為141.155元。近5日股價上漲15.42%，標普指數上漲0.91%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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