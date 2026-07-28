鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-28 20:27

光通訊大廠華星光 (4979-TW) 近期因有價證券達公布注意交易標準，今 (28) 日依照主管機關要求公布相關訊息，以利投資人區別瞭解，華星光 6 月獲利為 6,300 萬元、年增 75%，單月 EPS 為 0.44 元。

華星光在 6 月營收為 4.55 億元、年增 27.81%，今 (2026) 年上半年累計營收為 24.82 億元、年增達 15.23%。

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據華星光今年 4、5 月提供自結獲利，5 月稅後淨利為 5,900 萬元、年增 391.67%，4 月稅後淨利 6,200 萬元、年增 31.91%、EPS 為 0.43 元，累計自結第 2 季累計 EPS 為 1.29 元，已較去 (2025) 年同期 0.67 元成長，累計上半年 EPS 為 2.91 元，也高於去年同期 2.19 元。

法人表示，華星光公司主力是資料中心中長距離傳輸使用的光模組產品，目前 400G 產品已有出貨基礎，800G 也通過北美大型雲端客戶 (CSP) 認證，目前進入小量出貨，依券商報告推估，今年第 3 季可望逐步放量，明 (2027) 年成長幅度將更加明顯。