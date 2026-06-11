〈焦點股〉光通訊股綠光罩頂 華星光、波若威5檔跳水跌停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-11 11:58

光通訊盤中出現獲利賣壓，華星光、波若威5檔亮燈跌停。 (圖：shutterstock)

受中東局勢狀況不明，致費半重摔，美國科技股賣壓擴大，台股今日盤中遭殺盤重挫，也讓近日趨勢走弱的矽光子概念股成為殺盤重點。加上近期受研調報告，指出 CPO 產品有延遲出貨的跡象，也讓光通訊受到面臨沉重賣壓影響。

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矽光概念股近期受研調報告影響，指出 CPO(矽光子) 產品有延遲出貨的跡象，也讓光通訊受到面臨沉重賣壓，即便光聖 5 月營收暴增，華星光 5 月營收年月雙增，今日也遭大跌下殺。