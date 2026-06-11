〈焦點股〉光通訊股綠光罩頂 華星光、波若威5檔跳水跌停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
受美伊衝突升溫，加上台積電 (2330-TW) 捲入美國專利侵權爭議，台股今 (11) 日盤中跳水超過千點，光通訊股今日再遭賣壓影響，包括華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 在盤中隨大盤跌勢下殺跌停板，其中華星光更連 2 日跌停。
受中東局勢狀況不明，致費半重摔，美國科技股賣壓擴大，台股今日盤中遭殺盤重挫，也讓近日趨勢走弱的矽光子概念股成為殺盤重點。加上近期受研調報告，指出 CPO 產品有延遲出貨的跡象，也讓光通訊受到面臨沉重賣壓影響。
今日除了華星光、波若威等 5 檔跌停，矽光族群也多檔遭修正走弱，聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW)、前鼎 (4908-TW)、上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW) 也一度下跌逾半根停板。
矽光概念股近期受研調報告影響，指出 CPO(矽光子) 產品有延遲出貨的跡象，也讓光通訊受到面臨沉重賣壓，即便光聖 5 月營收暴增，華星光 5 月營收年月雙增，今日也遭大跌下殺。
法人表示，光通訊股因之前漲多遭獲利賣壓，但整體產業趨勢仍看好，投資人可等到靜待大盤止跌，股價止穩後，再持續逢低布局。
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