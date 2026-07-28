巨生醫 (6827-TW) 今 (28) 日宣布，旗下肝細胞癌 MRI 顯影劑 MPB-1523 已取得中國國家藥品監督管理藥品審評中心 (CDE) 溝通交流會議紀錄，作為後續中國臨床三期試驗規劃的重要參考。此外，也預計本季啟動美國 FDA 臨床三期 IND 申請。