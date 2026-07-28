鉅亨網記者劉玟妤 台北
巨生醫 (6827-TW) 今 (28) 日宣布，旗下肝細胞癌 MRI 顯影劑 MPB-1523 已取得中國國家藥品監督管理藥品審評中心 (CDE) 溝通交流會議紀錄，作為後續中國臨床三期試驗規劃的重要參考。此外，也預計本季啟動美國 FDA 臨床三期 IND 申請。
巨生醫指出，旗下研發新藥 MPB-1523 近期取得中國 CDE 溝通交流會議紀錄，CDE 專家針對臨床前研究資料及中國臨床三期試驗設計提出具體建議，將依據相關意見持續完善臨床三期試驗計畫書 (Protocol)，作為後續在中國法規推進向前邁進一步。
巨生醫表示，將同步推進中國與美國的臨床開發計畫，預計今年第三季啟動美國 FDA 臨床三期 IND 申請，推動產品全球臨床開發進程。
另外，總經理許源宏日前赴上海參與 2026 中國醫藥創新與投資促進大會 (CPIC)，並在大會路演活動中，向國際產業及投資界介紹細胞治療追蹤平台 RegenTrace(MPB-2354) 最新研發成果，進一步拓展國際合作機會。
巨生醫表示，未來將持續深耕奈米藥物傳遞與高端顯影技術，推進 MPB-1523、MPB-1734(攝護腺癌新劑型新藥) 及 MPB-2043(淋巴結 MRI 顯影劑) 等多項主力產品線開發，目標在 2028 年前陸續於美國、歐洲、中國等主要市場取得藥證。
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