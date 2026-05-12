光通訊廠華星光 ( 4979-TW ) 今 (12) 日公告，董事會決議通過將參考市場行情及專業鑑價報告，斥資 新台幣 10.5 億元，向亞帝歐光電 ( 3516-TW ) (非公司關係人) 購置於桃園市八德區廣福路 858 號廠房及白鷺段 813、814、815 地號等 3 筆土地，華星光後續將依簽署完成後，依合約規定交付款項。

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華星光近年除了積極建置連續波雷射 (CW Laser) 新產能外，也啟動單通道 200G EML 產能建置，並在今 (2026) 年開始啟動量產計畫。法人預期，新產能有望逐季開出，以迎接 AI 基建的光通訊升級及共同封裝光學 (CPO) 商機。

法人指出，華星光近幾年最重要的轉變，是從過去偏向電信與光纖到戶市場的公司，逐步走向 AI 資料中心高階光通訊供應鏈，隨著大型雲端業者 (CSP) 持續擴建 AI 伺服器，也讓資料傳輸需求快速上升，以往傳統銅線在速度、功耗與距離上都開始遇到瓶頸，光通訊廠扮演角色也越來越重要，華星光也開始卡位進入高階光引擎與外置光源的核心位置。