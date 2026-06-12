鉅亨網新聞中心 2026-06-12 16:20

根據美銀最新報告，中際旭創 (300308-CN) 的投資邏輯正在經歷重大轉變。美銀將其目標價上調至 1,650 元人民幣，這並非單純的估值倍數擴張，而是基於 2027 與 2028 年盈利預測的大幅上修，標誌著公司已從「高景氣製造股」向「AI 網路核心供應商」轉型。

6 月 12 日早盤，中際旭創一度高開近 5%。同時，海外也傳來一則利好。近日，美國市場開發了一隻兩倍做多中際旭創的產品。本產品由 ProShares 基金運作。該款產品目前仍處於募集階段，預計兩個月後上市。

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估值邏輯轉向

美銀此次重估的核心在於盈利預測的重寫。美銀將 2027 年 EPS 預測從人民幣 45.68 元大幅上調至 66.00 元，2028 年則上修至 93.16 元。值得注意的是，雖然目標價大幅抬升，但美銀採用的目標本益比反而從此前的 30 倍降至 25 倍。這反映出市場對於長期架構 (如 CPO) 風險的克制，轉而要求更硬的業績驗證，利潤錨點已從短期滾動期正式切換至完整 2027 年。

產品結構升級：1.6T 成為收入主軸

1.6T 光模組的放量是支撐 2027 年利潤的關鍵。報告預計 1.6T 需求將從 2026 年延續至 2028 年，且供應鏈瓶頸使價格下行速度慢於以往週期。美銀預測，到 2027 年中際旭創的收入中，1.6T 佔比將高達約 68%，屆時公司將完成從 800G 龍頭向 1.6T 時代的正式接力。

NPO 與全端能力打開長期想像空間

除了 1.6T，近封裝光學 (NPO) 被視為第二條增長曲線。BofA 預計 NPO 將在 2027 年貢獻約 14% 的收入，並在 2028 年提升至 36%。NPO 不僅是可插拔模組與 CPO 之間的過渡架構，更讓中際旭創得以參與客戶的下一代網路設計，強化其「全端 (Full-stack) 光學供應商」的地位。

此外，Coherent-Lite 等高價值方案也將公司納入更大規模的光互聯價值分配中。

關鍵監測與風險：

儘管展望樂觀，美銀認為，投資者仍需跟蹤以下四大證偽指標：

1.6T 放量進度：若 2027 年收入接續不及預期，利潤主軸將受損。

NPO 訂單落地：能否從小規模驗證轉為規模部署。

利潤質量與現金流：2027 年後利潤是否能轉化為實際現金，是判斷其資產屬性的門檻。