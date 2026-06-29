A股主力資金大調倉！超267億元撤離中際旭創、新易盛及天孚通訊

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 09:30

上星期，中國 A 股市場整體呈現震盪調整格局，主要指數多數收跌，唯獨科創 50 指數逆勢大漲。截至上周五 (26 日)，上證指數週線下跌 1.55%，深證成指跌 1.55%，創業板指跌 1.37%，而科創 50 指數週線則大漲 6.32%，成為唯一亮點。

(圖:shutterstock)

資金面上，滬深兩市主力資金上週合計淨流出 2169.35 億元 (人民幣，下同)，機構調倉跡象明顯。

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產業方面，僅電子與非銀金融兩個申萬一級產業實現上漲，週線分別上漲 1.59% 及 1.31%，電腦、汽車、鋼鐵則跌幅居前。

數據顯示，主力經費大幅撤離前期熱門的科技賽道，電子、通訊、電力設備產業分別淨流出 635.33 億元、530.34 億元及 257.79 億元，光模組龍頭「易中天」組合－中際旭創、新易盛、天孚通訊合計淨流出超 267 億元。相較之下，非銀金融、銀行及建築裝飾獲主力資金小幅淨流入。

個股表現分化突出。剔除上市新股，興業科技以全週累計上漲 61.06% 領跑兩市，漲幅前十榜單中基礎化工與電子業個股佔七席。主力資金淨流入靠前的個股包括東方財富、大族激光、巨人網絡等，其中銀之傑上週大漲 33.57%，而淨流出榜單內，除「易中天」外，還涵蓋勝宏科技、東山精密、華工科技及寧德時代等前期強勢標的。

對於當前市場特徵，申萬宏源證券分析指出，中國國內科技產業趨勢存在低估，小企業成長速度已進入上行週期，科技族群有條件演繹擴散行情。隨著時間推移，驗證週期性改善的方向可能增加，但科技類股行情潛在波動率也將提升，後續能實現結構性上漲的板塊有望增多。