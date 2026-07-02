AI時代核心資產改變！光模塊龍頭中際旭創A股市值一度超越貴州茅台 底氣能撐多久？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 18:00

中國光通訊模組龍頭中際旭創週四 (2 日) 收低 6.55% 至每股 1143 元(人民幣，下同)，市值回落至約 1.42 兆元，但上月 18 日曾達 1.526 兆元，超越貴州茅台的 1.519 兆元，躋身 A 股總市值第六位，亦繼工業富聯後，成為第二家具體 AI 算力公司市值超車白酒龍頭。茅台今日市值約 1.5 兆元。

AI時代核心資產改變！光模塊龍頭中際旭創市值一度超越茅台 底氣能撐多久？(圖:shutterstock)

中際旭創在 6 月 18 日盤中與收盤市值雙雙超越茅台，也引發市場對 A 股核心資產審美切換的深度討論。

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中際旭創本輪暴漲的底氣來自 AI 基建需求實質兌現。作為 AI 算力集群 GPU、交換機間高速互聯關鍵零件，800G 及 1.6T 高速光模組，隨北美雲廠商谷歌、亞馬遜、微軟及輝達擴建訓練集群進入放量週期。

2025 年，中際旭創營收 382.4 億元、年增 60.25%，歸母淨利 107.97 億元、年增 108.78%，毛利率升至 42.61%，今年第一季營收 194.96 億元、年增率 192.12%，單季歸母淨利 57.35 億元、年增 262.28%，第一季獲利已超過 2024 全年水準，其中 800G 產品持續放量、1.6T 自 2025 年第三季起向重點客戶出貨，於第四季加速上量。

境外收入占中際旭創比重逾 90%，深度綁定北美重量級算力客戶，全球 800G 以上高速光模組市佔率居首，極薄布以外亦具備矽光方案自研能力，為少數可批量交付 1.6T 產品廠商。

市場給予中際旭創高溢價，核心在於「AI 基礎設施關鍵卡位＋已兌現訂單」雙重邏輯。

反觀長期穩居 A 股核心資產榜首的貴州茅台去年營收 1688.38 億元、淨利 823.20 億元，毛利率 93.53%、淨利率逾 50%，品牌壁壘與現金流無庸置疑，但消費景氣承壓下增速趨緩，本益比約 18 倍，而中際旭創的滾動本益比約 90 到 100 倍，反映資金願為 AI 算力擴張週期中的高成長支付溢價。

高估值能否延續取決於幾大變數。首先，全球雲端廠商 AI 資料中心資本開支節奏，光模組訂單高度依賴重量級客戶擴建意願，一旦巨頭放緩採購，業績彈性將同步收縮。

其次，客戶集中度偏高，部分研報估輝達訂單佔比約六成，加上中美科技摩擦變數，外部不確定性不容忽視。

再者，光互連技術持續演進，CPO(共封裝光學)、LPO、OCS 等新架構若提前商用，可能重塑產業格局。

分析師普遍認為，中際旭創中短期成長性取決於 1.6T 滲透率提升，以及矽光子方案降本增效，長期必須觀察其能否沿著產品迭代持續綁定全球一線算力客戶。

證券業人士指出，中際旭創市值一度超越茅台未必代表消費龍頭失去價值，而是標誌 A 股定價主軸從「存量穩定現金流」轉向「增量科技成長」。