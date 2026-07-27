鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-27 17:31

全台房市仍不斷受打房等因素衝擊，上半年買氣大減，房仲業者觀察內政部統計，全台上半年買賣移轉棟數僅 12 萬 4619 棟，創 2017 年以來同期最低，2026 年全台移轉棟數恐將面臨 26 萬棟的保衛戰。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，台灣央行第七波信用管制效應持續發酵，加上銀行端限貸等影響，大幅衝擊購屋族進場意願，加上上半年股市表現強勁產生排擠效果，恐怕令 2026 年全年買賣移轉棟數持續下探，甚至面臨 26 萬棟保衛戰。

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依內政部統計數據，2026 年上半年全台買賣移轉棟數近 12.5 萬棟，相較去年同期的 13 萬棟，減少約 4.8%，這不僅低於 2023 年《平均地權條例》修正案上路時的 13.8 萬棟，更跌破上一波房市低潮 2017 年的 12.9 萬棟，刷新近十年同期最低紀錄。

賴志昶認為，這波買氣急凍主因，仍是源自於央行信用管制政策，加上銀行端放款緊縮、審貸趨嚴，大幅提高進場門檻，並拉長買房觀望期；此外，過去靠產業或重劃區議題，藉由高槓桿炒作的投資買盤，受貸款限縮後，幾乎銷聲匿跡，市場僅剩剛性自住買盤苦撐，致使上半年交易量維持低檔。

另觀察各縣市數據，全台不含連江縣共 21 個縣市中，僅台北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、雲林縣及嘉義市等 6 縣市呈現上揚，其餘區域與去年同期相比，買賣移轉棟數皆下跌。

賴志昶分析，雙北與高雄等分處南北兩端的蛋黃都會區，憑藉傑出機能，長期維持強勁剛需，同時也在房市低迷之際，展現地段價值，穩定支撐房價，並吸引資產型買盤回守；至於雲林縣、嘉義市，則受惠於嘉科有半導體龍頭進駐議題，加上近期不少建商個案陸續交屋，使得當地房市加溫；宜蘭縣則除低基期房價優勢外，近期宜蘭高鐵話題不斷，吸引大台北地區居民入住。