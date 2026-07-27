鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-27 11:11

青安 3.0 即將於 8 月 1 日上路，未來申貸物件總價有上限，台北市也不得超過 3500 萬元，房仲業者依實價登錄今年上半年總價 3500 萬元以內，排除 15 坪以下多數銀行不承貸的交易，總筆數約 1660 筆，各行政區中以文山區 222 筆交易位居全市之冠，其次為北投區的 191 筆，及內湖區的 188 筆。

進一步統計成交屋齡，台北市低於青安 3.0 門檻的成交物件，平均屋齡是 35.8 年，其中松山區的成交物件平均屋齡最老，約 43.6 年，士林區與信義區也都超過 40 年。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北市總價上限雖是全台最高，不過台北房價高，婚育族即使買個 30 坪內小宅，也有可能超過申貸的總價門檻，所以不能買小，就只能買老；且老屋若還需裝潢，則資金壓力更大，因此就算有青安貸款，在台北購屋難度仍高居不下！

若守在青安總價門檻內，以 3400 萬元預算估算，備妥兩成自備款 680 萬後，若具備已婚育家庭身分能貸到 1500 萬元額度，還有 1900 萬元的房價差距，需使用銀行其他方案，額外申貸 1220 萬補齊，用總貸款金額 2720 萬元來算，40 年本息攤還月繳約 9 萬元，就算家庭年收入達 200 萬，房貸負擔率也將近 56%，壓力依然不小。

台北市 3500 萬元以下物件，單價最高的區域為中正區，110.8 萬元，平均僅 25.5 坪，實際成交筆數也不多；最親民則為北投區與文山區，平均單價分別為 58.2 萬與 61.1 萬，且在文山區可以買到的平均坪數最大，達 35.6 坪。

張旭嵐強調，雖然中正大安區等蛋黃區也有一些符合總價的交易，不過不乏精品小宅，單價高、坪數小、公設大，就算符合總價，卻不見得符合婚育家庭需求，也凸現文山區、北投區的房價和物件相對務實。