鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估下修至29.7元，預估目標價為463.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2026年EPS預估：中位數由30.24元下修至29.7元，其中最高估值30.9元，最低估值28.71元，預估目標價為463.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.9(31.21)
|34.55
|38.82
|42.7
|最低值
|28.71(28.71)
|30.72
|33.17
|41.8
|平均值
|29.8(30)
|32.72
|36.45
|42.25
|中位數
|29.7(30.24)
|32.58
|37.13
|42.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|794.41億
|836.67億
|889.37億
|931.94億
|最低值
|774.33億
|800.73億
|831.45億
|897.34億
|平均值
|784.81億
|817.84億
|859.55億
|917.31億
|中位數
|784.85億
|818.28億
|857.29億
|922.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|21.16
|19.15
|18.97
|22.00
|28.33
|營業收入
|587.52億
|602.33億
|649.68億
|706.03億
|756.00億
詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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