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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估下修至29.7元，預估目標價為463.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2026年EPS預估：中位數由30.24元下修至29.7元，其中最高估值30.9元，最低估值28.71元，預估目標價為463.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.9(31.21)34.5538.8242.7
最低值28.71(28.71)30.7233.1741.8
平均值29.8(30)32.7236.4542.25
中位數29.7(30.24)32.5837.1342.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值794.41億836.67億889.37億931.94億
最低值774.33億800.73億831.45億897.34億
平均值784.81億817.84億859.55億917.31億
中位數784.85億818.28億857.29億922.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS21.1619.1518.9722.0028.33
營業收入587.52億602.33億649.68億706.03億756.00億

詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHCA

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