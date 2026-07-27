鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為14.61元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.69元，其中最高估值0.96元，最低估值0.61元，預估目標價為14.61元。