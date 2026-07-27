鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為14.61元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.69元，其中最高估值0.96元，最低估值0.61元，預估目標價為14.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.96(0.96)
|1.12
|1.19
|最低值
|0.61(0.61)
|0.74
|0.74
|平均值
|0.74(0.76)
|0.92
|0.88
|中位數
|0.69(0.76)
|0.88
|0.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.87億
|70.02億
|66.53億
|70.20億
|最低值
|35.96億
|38.35億
|45.68億
|70.20億
|平均值
|47.15億
|52.50億
|57.23億
|70.20億
|中位數
|44.67億
|48.43億
|57.00億
|70.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.20
|0.30
|0.63
|0.66
|0.65
|營業收入
|44.45億
|42.46億
|43.00億
|42.02億
|46.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為14.92元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至19.66元，預估目標價為260.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷VALE-US的目標價調降至16.63元，幅度約4.32%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇