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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為14.61元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.69元，其中最高估值0.96元，最低估值0.61元，預估目標價為14.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.96(0.96)1.121.19
最低值0.61(0.61)0.740.74
平均值0.74(0.76)0.920.88
中位數0.69(0.76)0.880.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.87億70.02億66.53億70.20億
最低值35.96億38.35億45.68億70.20億
平均值47.15億52.50億57.23億70.20億
中位數44.67億48.43億57.00億70.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.200.300.630.660.65
營業收入44.45億42.46億43.00億42.02億46.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSELPC

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