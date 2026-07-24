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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2026年EPS預估：中位數由177元上修至180.21元，其中最高估值198.5元，最低估值175元，預估目標價為2,300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|198.5(187.16)
|212.5
|235
|最低值
|175(173)
|191.06
|205
|平均值
|185.99(177.84)
|199.72
|218.93
|中位數
|180.21(177)
|198.46
|216.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.14億
|94.32億
|102.39億
|最低值
|87.43億
|90.06億
|95.68億
|平均值
|87.98億
|92.14億
|99.74億
|中位數
|87.68億
|91.57億
|100.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.88
|67.47
|785.18
|189.38
|165.28
|營業收入
|19.28億
|51.01億
|126.52億
|149.33億
|144.68億
詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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