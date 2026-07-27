鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.SGI-US的目標價調降至95元，幅度約3.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)提出目標價估值：中位數由98.5元下修至95元，調降幅度3.55%。其中最高估值115元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Somnigroup International Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Somnigroup International Inc.今(28日)收盤價為73.53元。近5日股價下跌3.55%，標普指數下跌0.61%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.SGI-US的目標價調降至98.5元，幅度約5.74%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為103.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Paranaense De Energia Copel - ADR (Representing Ordinary Shares)(ELPC-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為14.61元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至19.66元，預估目標價為260.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇