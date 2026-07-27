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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.SGI-US的目標價調降至95元，幅度約3.55%

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)提出目標價估值：中位數由98.5元下修至95元，調降幅度3.55%。其中最高估值115元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Somnigroup International Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Somnigroup International Inc.今(28日)收盤價為73.53元。近5日股價下跌3.55%，標普指數下跌0.61%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股SGI市場預估目標價

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Somnigroup International Inc.73.35+2.50%

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