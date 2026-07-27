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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為75.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.25元，其中最高估值1.77元，最低估值0.87元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.77(1.77)4.274.045.05
最低值0.87(0.87)2.33.093.13
平均值1.29(1.32)3.053.694.27
中位數1.25(1.39)2.953.814.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.65億14.28億18.34億21.97億
最低值9.23億12.14億14.70億15.54億
平均值9.42億12.92億16.02億18.63億
中位數9.42億12.70億15.19億17.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.63-1.460.090.152.77
營業收入669萬279萬2.34億3.29億6.16億

詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTGTX

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