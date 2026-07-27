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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至19.66元，預估目標價為260.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.58元上修至19.66元，其中最高估值21.62元，最低估值16.38元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.62(21.62)22.2625.0322.74
最低值16.38(16.38)15.3816.3322.74
平均值19.56(19.37)19.0221.2822.74
中位數19.66(18.58)18.822.1922.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值224.70億233.15億242.43億240.77億
最低值215.80億219.26億229.20億240.77億
平均值220.79億223.78億235.25億240.77億
中位數220.70億223.29億234.71億240.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.423.795.7132.7015.49
營業收入194.85億191.74億205.48億206.65億213.10億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTHC

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