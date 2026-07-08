鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 20:16

「2026 台灣創投暨私募投資年會」於 7 月 7 日至 8 日在松山文創園區盛大登場，今（8）日由國家發展委員會、國發基金與櫃買中心攜手舉辦「亮點新創 Demo Show 專場」，透過鏈結資本市場資源，帶領 12 家優質新創企業與創投、產業領袖面對面，創造投資合作契機。

國發會、櫃買中心與創投公會攜手「陪跑」12家新創Demo Show大秀實力。（圖：櫃買中心提供）

本次活動現場熱絡，國發會副主委詹方冠指出，競賽結果並非結束，而是新創團隊下一段挑戰的開始。此次專場不僅是「創業綻放計畫」的跟隨陪跑方案，更透過專業夥伴合作，協助新創企業跨越資本門檻。創投公會暨私募公會理事長邱德成表示，計畫核心在於專業伴跑與資本接軌，未來將持續引導資源，讓資本成為支持新創夢想的力量。

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櫃買中心董事長簡立忠強調，櫃買中心長期致力建構多層次資本市場，提供企業從早期到成長階段的資金支持。此次與國發會合作，旨在促進新創與創投資金對接，並透過創櫃、興櫃到上櫃的資本架構，陪伴企業在不同發展階段健全體質。截至目前，創櫃板已協助 33 家企業成功銜接興櫃，另有超過 200 家企業持續成長。

本次 Demo Show 的 12 家企業中，前 9 家為「創業綻放計畫 - 創業大聯盟競賽」從逾 2,800 家團隊脫穎而出的獲獎者，聚焦「AI 與智慧科技」及「生醫創新生活」。AI 領域包括星相科技的衛星通訊技術、豐漁水產養殖的智慧自動化、皓準科技的客製化鏈盤，以及原子精製的高階晶片製程技術；生醫領域則有先勁智能的 AI 細胞分析平台、亞洲準譯的病原定序技術、艾斯創生醫的微創手術器械、展興生物科技的動物疫苗，以及日日好食的植物蛋白食品。