鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-27 20:22

近年郵輪旅遊市場復甦，為保護國人搭乘以台灣為母港之郵輪消費權益，交通部航港局要求郵輪業者，須依法委託在台代理人處理消費爭議、健全定型化契約規範及強化聯合訪查機制，訂定「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，經 5 月 13 日行政院通過後，今 (27) 日由交通部公告實施。

航港局強調，「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」規範適用以台灣為主要攬客市場且在台直接銷售或委託代售船票，並以我國港口為母港營運之郵輪，定義郵輪公司與旅客為契約當事人，針對郵輪公司在台直接銷售或委託代理人代售船票服務之模式加以規範，使權利義務更加明確。

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此次訂定記載及不得記載事項中，明確規範業者應完整揭露契約重要事項，包括審閱期間、航程內容、服務項目、費用及繳費時期等重要資訊，提升資訊的透明化，同時規範航程開始前，如旅客因故不能參加，得變更由第三人參加，郵輪公司非有正當理由不得拒絕，如有任意變更，則應依規範之退費賠償機制辦理。

另考量郵輪產業實務及國際慣例，採衡平對等設計，契約也明定旅客於航程開始前任意解除契約者，應依通知時間與出發日的間距負擔相應比例的退票費用；相對若因可歸責於郵輪公司之事由導致航程取消，郵輪公司除應退還旅客已支付費用外，亦須依相同的基準提供賠償，以確保契約雙方當事人權益之衡平。

航港局強調，此次公告規範已明確要求業者不得於契約中使用「僅供參考」或其他不確定用語之文字，不得排除或限制消費者依法享有解約、求償及異議之權利，及不得變相加價，也規範業者不得記載免除或減輕其依法應負之責任與義務，確保契約內容符合誠信及平等互惠原則，共同維護消費者權益與市場交易秩序。