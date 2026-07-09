為因應全球 AI 國力競爭，政府加速推動五大信賴產業與 AI 新十大建設，國發會、財政部與金管會聯手推出兆元投資國家發展方案，成功引導民間資金投入關鍵基礎建設。不僅擴大保險業投資公共建設的優惠範疇，更針對 AI 算力中心與低碳資料中心等策略性項目鬆綁，提供風險係數減免與投資限額放寬等誘因。今年 4 月公告的 AI 算力中心 BOO 案，已吸引 3 家企業申請，預計年底前完成簽約，將成為台灣首宗指標型數位建設促參案。

政府採取公私協力模式，透過國發會法規調適平台與金融總會合作，盤點符合公共建設屬性的策略性產業。除了 AI 算力中心，還包含綠色低碳資料中心、電力交易平台輔助服務、充電樁、儲能與海底電纜等項目，保險業相關投資適用 1.28% 的風險係數，投資限額提升至 45%，顯著強化市場吸引力。數發部並於 114 年與 115 年多次函釋，明確定義供公眾使用的 AI 算力中心為公共投資，為民間投資奠定法治基礎。

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在擴大誘因方面，財政部也於 115 年 3 月將 AI 算力中心列入重大公共建設範圍，適用 5 年免徵營利事業所得稅優惠，進一步帶動民間自提促參規劃的意願。在政策紅利加持下，該指標案若進展順利，後續將以此模式為範本，聚焦能源建設與主權 AI 示範應用，引導資金投入教育、醫療及金融等領域的智慧化轉型。