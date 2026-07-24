鉅亨網新聞中心 2026-07-24 20:50

隨著記憶體晶片巨頭 SK 海力士 (SKHY-US) 完成規模高達 265 億美元、創下外國公司在美上市紀錄的存託憑證 (ADR) 發行，全球投資者正目睹一場罕見的資產定價分化。受限於南韓監管與公司設定的「轉換紅線」，SK 海力士在美股、韓股及港股市場已演變成三種截然不同的投資結構。

目前市場最受關注的焦點在於其美股 ADR 較南韓本土股票出現驚人溢價，溢價率曾一度飆升至 51%，週三數據則維持在約 33%。正常情況下，套利者可透過「買低賣高」平抑價差，但南韓證券登記結算機構 (KSD) 指出，SK 海力士已將本土股票轉換為 ADR 的總量限制在總股本的 2.5%，且該額度在上市初期已全數耗盡。

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這意味著除非現有持有者主動註銷 ADR，否則市場無法新增供給來抹平價差。

此外，託管行花旗銀行因技術流程，將 ADR 發行與註銷暫停至 7 月 29 日，導致兩地流動性處於隔離狀態。

在轉換通道封閉後，三地資產的邏輯已完全分化：

其中，美股價格由「韓股等值價格」加上「ADR 稀缺溢價」構成。其表現不再僅由晶片基本面決定，更疊加了美股 AI 產業情緒與籌碼稀缺性，波動彈性顯著高於韓股。

韓股由於套利機制失效，韓股無法分享美股買盤的傳導，定價重心回歸本土資金面與存儲週期。同時，南韓監管部門將單股槓桿產品的保證金門檻從 1000 萬韓元大幅上調至 3000 萬韓元現金，進一步壓制零售資金需求。

港股中，南方東英推出的兩倍做多產品追蹤的是「韓股正股」而非美股 ADR，因此無法享有美股的稀缺溢價，且需承受每日重設帶來的複利損耗。